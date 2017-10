Lagerbäck: – Rørsle er nøkkelen til siger

– Vi møter eit godt defensivt lag. Eg antar dei vil legge seg bakpå og vente på moglegheiter til å kontre, sa Mohamed Elyounoussi på den siste pressekonferansen før VM-kvalifiseringskampen.

Motstandar torsdag er nummer 204 på Fifa-rankinga. San Marino har scora to mål og sleppt inn 38 så langt i kvalifiseringa.

– Om vi ser på korleis dei har spelt tidlegare, må vi vere tolmodige og ikkje stresse. Vi må halde oss til planen. San Marino kan overraske, så vi må vere godt førebudde. Eg føler vi har alt under kontroll, sa Lars Lagerbäck.

Respekt

På spørsmål om ikkje landslaget overdriv kvalitetane til San Marino når det blir snakka om kor vanskeleg det kan bli mot lilleputt-nasjonen, svarer Lagerbäck at det har med respekt å gjere.

– Ein skal alltid ha respekt for motstandaren. Går vi ut på banen med 10–15 prosent lågare innsats, kan vi få problem. Men vi har tru på eigne ferdigheiter, seier landslagssjefen, som meiner nøkkelen mot San Marino er rørsle.

Han meiner det norske landslaget blei for stillståande i heimekampen mot San Marino, der det stod 1–1 til dryge kvarteret stod att. Noreg vann til slutt 4–1 på Ullevaal.

Betring

Lagerbäck meiner laget har blitt betre etter at han tok over, men berre dersom ein ser bort frå kampen mot Tyskland.

– For dei andre kampane ser det betre ut defensivt. Også angrepsspelet har blitt betre, men det tar tid å bli kjent med kvarandre, både på og utanfor bana, sa landslagstrenaren.

Moi meiner forskjellen på landslaget etter at Lagerbäck tok over er at spelarane har tydelegare oppgåver.

– Ein føler seg meir klar, og veit oppgåvene før kamp. Det er også fint å ha ein variasjon mellom å slå langt og ha ballen i laget. Og det synest eg vi har vore flinke til, med unntak av Tyskland-kampen, seier Elyounoussi.

