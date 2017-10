Helland rekker neste RBK-kamp

Ei overbelastning i lysken er årsaka til at Helland ikkje kan spele for Noreg mot San Marino og Nord-Irland. Han har hatt det trøblete med mykje skader i år og køyrde på litt for hardt då han kom tilbake frå skade nyleg, ifølgje Rosenborgs nettstad.

– Eg regner med å vere tilbake for fullt innan ei veke, seier Helland.

Han kunne har rukke VM-kvalifiseringskampen mot Nord-Irland, men blei samd med landslagsleiinga om ikkje å dra.

– Dei ønskte å ha spelarar som var 100 prosent klar frå dag éin, seier kantspelaren.

