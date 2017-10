NIF ber om 738 millionar av spelemidlane

I fjor fekk NIF i alt 684 millionar i spelemidlar for 2017. Det var den høgste summen nokon gong, men kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) kutta då i støtta til NIF sentralt.

No ber idrettsforbundet om over femti millionar i auka spelemidlar. NIF ønsker 137,5 millionar kroner i grunnstøtte til NIF sentralt og regionalt, 261 millionar til særforbunda, 169,9 millionar til barne-, ungdoms- og breiddeidrett og 170 millionar til toppidrett.

– Vi har vore opptatt av å søke om meir til digitalisering. Vi må digitalisere. Ungdommen er på mobil og på nett. Dersom dei ikkje ser at vi er der, tenkjer dei vel at det er slutt på aktiviteten. Vi har søkt meir pengar til toppidrett, fordi OL er i Asia. Det er billigare å reise til London enn til Asia, og vi har levert ein søknad som er velgrunngjeven med vårt hovudføremål. Det er idrettsaktivitet for våre medlemmer, seier idrettspresident Tom Tvedt til NTB.

– Det har vore ein viktig og god prosess med både særforbund og idrettskretsar, og vi er stolte over å ha levert til Kulturdepartementet. Så ser vi at vi har felles mål, så då gler eg meg til den konstruktive debatten med Kulturdepartementet og dialogen for å nå målsettinga vår.

NIF har etter føringar frå Kulturdepartementet redusert organisatoriske og administrative kostnader gjennom 2017.

– Vi har fått eit nedtrekk, men det er det også andre som har fått. Då er det viktig å passe på at vår organisasjon er rigga til alle tider, i eitkvart tidsvindauge, og at vi leverer gode oppgåver. Då kan slike prosessar også ha ei positiv side. Bodskapen min er at alle organisasjonar kjem til å stå overfor endringar, enten det er media eller departement, og det gjeld også NIF. Og det skal vi ta på ein positiv og konstruktiv måte, seier Tvedt.

