Orientering: Skuffa Lundanes beste norske 

Matthias Kyburz (Sveits) vann på heimebane. Han var halvtanna minutt framfor nordmannen i mål.

– Det er eit bra løp og kroppen fungerer greitt i høgda. Men eg gjer eit par postbommar. I tillegg har eg to vegval som gjer at eg ikkje vinn i dag. Når utgangspunktet i verdscupen samanlagt var at eg måtte gå til topps i dag, er eg sjølvsagt veldig skuffa, sa Olav Lundanes.

Magne Dæhli vart nummer tre, langt bak dei to beste.

I kvinneklassa vart det også sveitsiske siger. Elene Roos vann klart framfor lagvenninna Sabine Hauswirth.

Beste norske var Marianne Andersen på femteplass.

(©NPK)