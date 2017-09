Klopp ristar på hovudet av julaftan-fotball

Det kan bli ein realitet dersom opplysningane til avisa Daily Telegraph er riktige. Den melde torsdag at Sky Sports sterkt vurderer å legge kampen til julaftan med avspark 17.00.

– Eg kan ikkje førestille meg at nokon vil sjå fotball den kvelden, sa Klopp fredag.

– Det er nytt for meg at denne datoen er aktuell, men no veit eg det altså. Vi er dei siste som har noko å seie i slike saker.

