TV-krigen mot ei løysing, Fotball Media stansar stemninga av TV 2 inntil vidare

– Det har vore ein konstruktiv dialog i samband med saka mellom partane dei siste vekene. Både TV 2 og Fotball Media ønskjer i det lengste å unngå ein rettsleg tvist. På bakgrunn av det som har komme fram i dialogen, har begge partar valt å stanse saka mellombels, seier Knut Kristvang, dagleg leiar i Fotball Media, til NTB.

Fotball Media er eigd av Norsk Toppfotball og Norges Fotballforbund. I heile år har Fotball Media og rettsinnehavar Discovery krangla med TV 2 om retten til å vise scoringar samtidig som eliteserierunden går føre seg.

I april bestemte Fotball Media seg for å stemne bruken til TV 2 av TV-bilete frå Eliteserien inn for retten. Partane var kalla inn til rettsmeklingsmøte onsdag, men det møtet blei aldri gjennomført.

Dialog

Partane har hatt ein intens dialog dei tre, fire siste vekene. No vel Fotball Media å sjå mot 2018 og kva TV 2 då gjer.

– Fotball Media vil vente på korleis TV 2 vil praktisere nyheitsretten frå neste sesong. Fotball Media vil da ta stilling til om vi ønskjer å køyre saka vidare i retten, seier Kristvang.

Han påpeikar at stemninga ikkje er trekt, men mellombels stoppa.

Fotball Media har reagert kraftig på at TV 2 viser måla frå Eliteserien mens serierunden går føre seg søndag kveld. I ein periode oppretta TV 2 nyheitssendingar midt i FotballXtra, slik at det kunne vises scoringar fleire gonger under den to timar lange sendinga.

Dei siste vekene har dei oppsette nyheitssendingane i FotballXtra forsvunne. No er det berre den tradisjonelle 18.50-sendinga som viser mål undervegs i runden. Neste år blir FotballXtra flytta over på TV 2 Sportskanalen. Der er det frå før jamlege sportsnyheiter.

Boikott

TV-krigen mellom TV 2 og Discovery/Fotball Media har vore ein føljetong i det norske mediebilete.

Allereie 2. april varsla Kristvang at det kunne bli tatt rettslege skritt dersom målshowet til Davy Wathne heldt fram. Fotball Media meinte TV 2 opptredde «utspekulert».

TV 2 kontra og meinte dei omdiskuterte målbileta fall inn under nyheitsretten. Dåverande nyhets- og sportsdirektør Jan Ove Årsæther sa raskt at ein i TV 2 «ønskte ei rettssak velkommen». Å stoppe nyheitssendingar er «ambisiøst», meinte Årsæther.

Han har seinare slutta i TV 2.

Fotball Media bestemte seg 6. april for å stemne bruken TV 2 har av TV-bilete frå Eliteserien. Og den 19. april kunne NTB avsløre at Norsk Toppfotball hadde sendt ut ein instruks der ein bad klubbane om ikkje å stille opp i FotballXtra.

Etterpå har partane kranglet offentleg om det som er blitt omtalt som ein «boikott». Veke etter veke har Davy Wathne fått nei frå spelarar, trenarar og leiarar som han ønskte å ha med seg i direktesendingane søndag kveld.

Onsdag kom beskjeden om at partane tar ein timeout i jakta på ei løysing utanfor rettsstellet.

(©NPK)