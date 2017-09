Ro-VM: Lettvektsfirar slått ut

Petter Solberg Svingen, Didrik Wie-Soltvedt, Ask Tjøm og Jens Holm blei nummer fem i oppsamlingsheatet onsdag. Dei var 2,1 sekund unna semifinale-kvalifisering.

– Vi prøvde å henge med feltet, for å prege løpet. God start på første 500 meter, men litt for dårleg marsjfart for å ta oss vidare. Vi gav det vi hadde i dag, men to sekund for dårleg denne gongen for å komme til semi, sa Wie-Soltvedt etter løpet.

Dei enda tidlegare i VM på sjette- og sisteplass i sitt forsøksheat i lett dobbeltfirar.

(©NPK)