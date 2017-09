OL-arrangøren gløymde Japan

Bommerten vart oppdaga onsdag, då Japans nasjonale idrettsetat fekk ein del telefonoppringingar frå observante publikummarar. Etaten formidla ønsket om å få korrigert kartet gjennom den sørkoreanske ambassaden i Tokyo.

Verdskartet der feilen hadde snike seg inn låg tilgjengeleg under fana «Dream Program» på OL-nettsidene.

Ein representant for Pyeongchang-OL opplyser at Japans fråvær på kartet var ein «feil» forårsaka av endringar av bildefiler under ei oppdatering i februar.

(©NPK)