NHL-spelar opnar for Trump-protest

Hundrevis av spelarar, trenarar og eigarar i amerikansk fotball har den siste tida protestert mot president Donald Trumps krav om at klubbane må sparke spelarar som ikkje står oppreist når den amerikanske nasjonalsongen blir framført.

No står både hockeysesongen og basketballsesongen for døra på det nordamerikanske kontinentet, og det er knytt stor spenning til om dei lydlause protestane mot presidenten vil spreie seg også dit.

I eit intervju med avisa The Mercury News seier ishockeyspelaren Joel Ward at han vurderer å gjere som mange av idrettskollegaene i NFL. Den canadiske 36-åringen, som er ein av rundt 30 farga spelarar i NHL, seier at det å gå ned på kne «definitivt ikkje er noko som skal avvisast».

Den mykje omtalte protestaksjonen starta i fjor då den farga San Francisco 49ers-spelaren Colin Kaepernick gjekk ned på eitt kne under avspeling av den amerikanske nasjonalsongen. Bakgrunnen var særleg politibehandlinga av minoritetar.

President Trump har dei siste dagane gått til kraftige verbale motangrep mot NFL-miljøet – den største profesjonelle sportsligaen i USA. På eit møte sist fredag sa han at alle protesterande spelar var ein «horunge» som burde få sparken.

– Sjåartala for NFL har gått kraftig ned, med unntak av i forkant av kampane, då folk skrur på for å sjå om landet vårt blir vist mangel på respekt, tvitra Trump tysdag.

Basketballstjerna LeBron James er blant dei som har kritisert Trump skarpt for utspela. Nyleg kalla han presidenten for «ein boms».

(©NPK)