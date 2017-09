Sørkoreanske bankar kjøper OL-billettar

Det er særleg salet av billettar øyremerkt lokalbefolkninga som så langt har vore ein skuffelse for OL-arrangementskomiteen i Pyeongchang. Totalt er berre 124.000 av i alt 750.000 billettar selde.

Derfor har dei sørkoreanske bankanes fellesorganisasjon no bestemt seg for å kjøpe billettar for drygt sju millionar norske kroner.

– Å kjøpe billettar var ein måte å støtte OL-organisasjonen på, med tanke på det dårlege salet, seier talsmann Shon Kyung-Ae.

Bankorganisasjonen har også bestemt seg for å gi rundt 150 millionar kroner til Pyeongchang-arrangørane som eit bidrag til OL-gildet.

– Å støtte OL er ein del av vårt sosiale ansvar. OL er også ei moglegheit til å styrke ryktet til landet vårt, heiter det i ei fråsegn.

Vintervekene i Sør-Korea blir avvikla i februar neste år.

