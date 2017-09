Lagerbäck er nøgd med stammen

18 av dei 23 spelarane som var i troppen da Noreg blei utklassa og slått 6–0 av Tyskland, er med i uttaket til VM-kvalifiseringskampane mot San Marino og Nord-Irland. Tre av spelarane er uaktuelle på grunn av skade, så berre Anders Trondsen og Bjørn Maars Johnsen er vraka.

Dei blir erstatta av Markus Henriksen og Alexander Søderlund. Nye i troppen er også Ørjan Nyland (for André Hansen), Tore Reginiussen (for Haitam Aleesami) og Pål André Helland (for Mats Møller Dæhli).

Reginiussen var opphavleg tatt ut i den førre troppen, men måtte da melde skadeforfall.

Første gong

Både Helland og Henriksen kan få sine første minutt på landslaget under Lagerbäck.

– Eg synest Helland har eigenskapar som gjer at han passar godt i denne troppen, blant anna ein god innleggsfot, sa landslagssjefen.

Henriksen har han kalla inn fleire gonger tidlegare, men til liks med Helland har Hull-spelaren slite med skader og ikkje vore i stand til å spele ved dei anledningane.

– Eg har snakka ganske mykje med Markus, og eg ønsker å sjå han og jobbe med han, sa Lagerbäck, som understreka at han no er kome i ein fase kor han ønskjer å dyrke ein stamme i laget og troppen.

Laget som vinn

– Spelarane har 50–60 kampar i klubbane sine, kanskje 10–11 i landslaget. Dei trenar 250 gonger i året i klubbane, kanskje 25 gonger med landslaget. Moglegheita til å utvikle spelarar er svært liten i landslaget, og vi må konsentrere oss om å utvikle laget, sa han.

– Spelarane må ta på seg landslagshatten når dei kjem til oss, til eit miljø og ein spelestil som ikkje liknar den dei har i klubben. Vi har lita tid, og då er kontinuitet viktig. Vi må ha ein stamme med spelarar, og den synest vi at vi har funne.

Han sa at han synest folk er litt for opptatte av enkeltspelarar framfor laget i norsk fotballdebatt.

– Debatten er for så vidt interessant, men det er alltid laget som vinn kampar. No har vi god kontroll på om lag 50 spelarar, og det er tid for å byggje eit lag. Vi har ein stamme, men så blir det alltid nokre plassar i ein tropp der vi kan byte litt.

(©NPK)