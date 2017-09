WADA åtvarar Russland

Den siste McLaren-rapporten, som vart publisert i 2015, inneheldt avsløringar om eit statleg styrt og støtta dopingprogram i russisk idrett. Programmet skal ha vore verksamt i perioden 2011 og 2015.

Dopingjukset skal ha nådd sitt klimaks i samband med vinter-OL på heimebane i Sotsji i 2014. Der skal ha hemmelege russiske agentar ha bidratt til at positive dopingprøvar vart erstatta med negative.

Det russiske antidopingbyrået RUSADA har mista den internasjonale godkjenninga i kjølvatnet av avsløringane, og russiske friidrettsutøvarar er utestengde frå internasjonale konkurransar på ubestemt tid.

Søndag frigav styret i WADA ei fråsegn der fleire krav blir stilt. Éit av dei er at dei ansvarlege antidopingmyndigheitene i Russland må akseptere utfallet av McLaren-rapporten.

Punkt to inneheld eit krav om at den russiske regjeringa må opne for at «aktuelle einingar» får tilgang til nedfrosne og lagra dopingprøvar i det russiske laboratoriet i Moskva.

Framleis er det uvisse rundt Russlands deltaking i vintervekene i sørkoreanske Pyeongchang i februar neste år.

Tidlegare i år kravde fleire nasjonale antidopingbyrå at Russland blir utestengt frå vintervekene.

(©NPK)