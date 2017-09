Over 800.000 såg Kristoffs sølvspurt

I snitt følgde 364.000 sjåarar heile rittet på TV 2, melder TV-kanalen sjølv dagen etter.

– VM har vore eit eventyr. Åtte dagar med stor idrett og om mogleg endå større publikumssport. Vi er dei fantastiske tilskodarane i Øygarden, Sund, Fjell, Askøy og Bergen ein stor takk skuldig. Dei skapte magiske TV-bilde, seier TV 2s sportsredaktør Vegard Jansen Hagen i ei pressemelding.

TV-sjåarane vart rett nok snytt for bilde av to av dei tre siste kilometerane av kraftprøven søndag. Eit straumbrot førte til at TV 2 mista kontakt med kameraa som følgde feltet.

Kanalen måtte dermed støtte seg til dei faste kameraa i innspurten.

Peter Sagan vart verdsmeister for tredje året på rad. Det har ingen klart før han.

