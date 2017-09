Petter Solberg blir operert måndag

Då får Solberg fiksa kragebeinsbrotet etter uhellet under VM-runden i Riga søndag.

– Ikkje perfekt, operasjon måndag, svarar Solberg i ei tekstmelding til NTB på spørsmål om korleis det står til.

Petter Solberg vart torsdag grundig undersøkt på sjukehuset i Karlstad.

Solberg, som to gonger er blitt verdsmeister individuelt i rallycross, fekk skadane då han kolliderte to gonger i første sving under VM-runden i Riga.

Østfoldingen fekk brot både i kragebeinet og to ribbein. Med sterke smerter vart Solberg sendt til sjukehus i den latviske hovudstaden. Denne veka kom rallycrossføraren heim til Sverige.

Det står att to VM-rundar denne sesongen. Neste løp går i Buxtehude utanfor Hamburg om ei dryg veke.

