Quarcoo på rekruttlandslaget i friidrett

Det bekreftar Ståle Jan Frøynes, utviklingsansvarleg i Norges Friidrettsforbund, til NTB.

– Elitelaga er ikkje formelt tatt ut og vil bli offentleggjort i oktober. Han er ein god kandidat til å vere med på eitt av dei, seier Frøynes til NTB etter at rekrutteringslandslaga vart oppdatert torsdag.

Team Tokyo, som har hovudmål om 2020-OL, er Noregs øvste elitelag i friidrett. Dei ti som er inne på laget er Henrik Ingebrigtsen, Filip Ingebrigtsen, Håvard Haukenes, Karsten Warholm, Sven Martin Skagestad, Sondre Nordstad Moen, Isabelle Pedersen, Hedda Hynne, Karoline Bjerkeli Grøvdal og Amalie Iuel.

På nivået under Team Tokyo finn ein Team Berlin. Her var i 2017-sesongen blant andre Jakob Ingebrigtsen.

Quarcoo, som verkeleg har fått sitt gjennombrot denne sesongen, tok to NM-gull i Sandnes i slutten av august. I VM rauk han ut i forsøket på 200 meter, men for Orion-løparen var det uansett ein milepæl berre å kvalifisere seg for meisterskapen i London.

– Det eg kan seie om Quarcoo er at han har imponert meg. Han kom inn til VM og presterte sin nest best 200 meter nokon gong. Det er kvalitetar eg set pris på. I tillegg fekk han samla seg nyttig erfaring frå U23-EM i Polen. Quarcoo er ein løpar eg har sansen for, sa toppidrettssjef Håvard Tjørhom til NTB om ein eventuell landslagsplass for Quarcoo.

