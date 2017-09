Formel 1-løp i Mexico går etter planen

– Vi har inspisert banen og bygningane. Alt er OK. Det er ingen bekymringar for anlegget, så det blir løp her, seier Rodrigo Sanchez i den mexicanske arrangørstaben.

Mexicos Grand Prix utgjer den 18. av 20 VM-rundar i Formel 1-sesongen. Løpet i fjor på Autodromo Hermanos Rodriguez i Mexico by blei følgt av 135.000 tilskodarar.

Det øydeleggjande jordskjelvet på tysdag hadde ein styrke på 7,1. Det inntrefte sør for hovudstaden, og så langt er det rapportert om minst 230 døde.

