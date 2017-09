Skiljeparti om finaleplass i verdscupen i sjakk

Tysdag vart det remis i det andre partiet i langsjakk både mellom Maxime Vachier-Lagrave og Levon Aronian og Ding Liren og Wesley So. Dermed står det 1–1 i begge semifinalane.

Fredag skal semifinalistane møtest til hurtigsjakkparti for å avgjere kven av dei som går til finalen. Det får den som gjer det best over fire parti.

Magnus Carlsen vart slått ut i 16.-delsfinalen i Tbilisi.

