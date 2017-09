Van Vleuten vann VM-tempoen

Van Vleuten vann med 12 sekund på den nederlandske kollegaen Anna van der Breggen.

Van der Breggen var lenge i leiinga og best på dei to første mellomtidene. Van Vleuten tok over mot slutten og tok til slutt ein nokså klar siger i den tøffe tempoløypa i Bergen.

Bronsen gjekk til den australske ryttaren Katrin Garfoot.

Dei norske jentene klarte ikkje å markere seg i toppen. Vita Heina vart nummer 31, slått med vel tre minutt.

– Det var spesielt. Eg fekk ikkje heilt den godkjensla eg har hatt i gode løp før. Det var vanskeleg å finne den rette spenninga. Det er så mange intervju og mange som heiar på ein, ein blir kanskje litt for spent og bikkar litt over, sa Heine til TV 2.

Ho fekk spørsmål om det var snakk om overtenning etter å ha sykla VM på heimebane.

– På ein måte. Det er vanskeleg å forklare. Eg vart på ein måte litt for roleg. Det var ei bra gjennomkøyring før fellesstarten. Det er bra å oppleve all merksemda, slik at det blir lettare å slappe av til fellesstarten laurda, sa Heine.

Thea Thorsten vart nummer 39, slått med fire minutt av gullvinnaren tysdag, van Vleuten.

(©NPK)