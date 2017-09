Målfest i éin omgang og 6–1 over Slovakia for fotballkvinnene

Laget til Martin Sjögren vann for første gong sidan april da dei slo Nord-Irland 4–1 før helga, men da sleit laget framleis offensivt og verka heller forknytt. Tysdag fekk Noreg utteljing tidleg og sprudla i periodar av første omgang. Halvvegs stod det 6–0.

Skuffelsen var at laget ikkje greidde å følgje opp etter pausen.

Noreg fekk ein kjempestart og scora på dei to første avslutningane sine. Kampen var avgjort før det var spelt ti minutt, men dei norske stod på og tanka opp sjølvtillit før den vanskelege og viktige bortekampen mot europameister Nederland neste månad.

Det var spelt tre minutt da Stine Reinås spelte langt fram. Lisa-Marie Utland tok ned ballen på brystet, vende og skaut den i mål ved stolpen.

Utland og Elise Thorsnes har vore sveltefôra på speletid som landslagsspiss med Ada Hegerberg i laget, men utan sistnemnde på laget fann Sjögren plass til begge i ein 4-4-2-formasjon tysdag. I det niande minuttet nikka Utland eit utspark rett tilbake. Thorsnes jaga ballen og banka han i mål.

Vakkert

3–0 kom etter kombinasjonar som gler eit trenarhjarte. Kristine Minde vart spelt fri på kanten, Guro Reiten tok innlegget hennar inn i femmeteren og skaut i mål.

Det fjerde målet var det vakraste. Caroline Graham Hansen plukka opp ballen langt frå mål, men sette fart, spelte vegg med Reiten og tok seg med eminent teknikk gjennom forsvaret, som varm kniv i smør. Til sist vippa ho ballen elegant over keeperen.

Skuldera til Wolfsburg-stjerna fekk hard medfart da ho skaffa Noreg eit straffespark i det 37. minuttet, og ho fekk behandling mens kaptein Maren Mjelde sette inn straffesparket. Da Utland like etter vart felt bakfrå etter å ha runda keeperen, var Hansen tilbake og gjorde 6–0 på straffe.

Stoppa opp

– Det var ein fantastisk bra førsteomgang, men det er utruleg viktig at vi held fram slik. Vi ønskjer å halde nullen òg, sa Sjögren til NRK i pausen.

Han fekk ikkje ønsket oppfylt. Ein forsvarsglipp gav gjestene eit trøystemål i det 55. minuttet. Dei norske ropte forgjeves på offside da Klaudia Fabova scora i tomt mål.

Samtidig knytte det seg offensivt til for Noreg igjen, og det var langt mellom sjansane i andre omgang. Det er spelet frå den første halvdelen Noreg må skape på nytt om det skal bli poeng i Groningen 24. oktober.

Den største landslagssigeren for Noreg nokosinne, for kvinner eller menn, var mot Slovakia. I 1995 vart det 17–0 i Ulefoss i den første kampen etter gullet i VM for kvinner. Slovakane har tatt store steg sidan den gongen, og det var ikkje noko dårleg lag Noreg slo i Sarpsborg.

