Åttandeplass for Leknessund på juniortempoen

Attenåringen, som vart europameister på tempo så seint som i august, opna knallhardt under tempoetappen tysdag.

Han leidde med vel eitt sekund på Thomas Pidcock på dei to første passeringane, men etter å ha passert toppen av Birkelundsbakken røynde det på for ungguten.

I botnen av bakken var han heile 15 sekund bak briten, som til slutt vann gullet, og mot slutten av rittet vart det ein kamp mot både mjølkesyre og medalje for Leknessund.

Nordmannen fekk det for tøft dei siste kilometerane og tapte stort til konkurrentane. Til slutt køyrde han inn til ein åttandeplass, 32,30 bak Pidcock.

– Akkurat no er eg veldig svimmel. Det var hardt, sa ein tydeleg utmatta Leknessund til TV 2 like etter målgang, før han kom seg litt til hektene.

– Da det byrja å gå nedover og bakken var ferdig, merka eg at det hadde kosta mykje. Eg tenkte at det var opp til toppen ein måtte gjere det, men eg merka at det var hardare frå toppen og inn enn eg var førebudd på, sa han og innsåg at han disponerte løpet feil.

Italienaren Antonio Puppio tok sølvet, mens polske Filip Maciejuk tok bronse.

