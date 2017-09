Frekke tjuvar skapte trøbbel for sykkellag

Fredag står ein 20,5 kilometer lang tempoetappe med start og mål i Randers på programmet i det årlege rittet. Der kan det danske kontinentallaget Giant-Castelli få trøbbel med å stille til start etter at ti av temposyklane deira forsvann i løpet av natta.

Syklane stod innelåste i ein varebil ved hotellet der laget er innkvartert. Også fleire tempohjelmar vart borte i tjuveriet.

– Vi ber alle om hjelp til å finne syklane og utstyret, og dei skal vere velkomne til å kontakte oss dersom dei ser eller høyrer noko – eller om nokon blir tilbode ein sykkel, skriv laget i ei pressemelding.

Arrangørane av Danmark rundt har hatt sitt å stri med også tidlegare i veka. På opningsetappen tysdag sykla det to mann sterke brotet på eit tidspunkt feil og hamna langt utanfor den oppsette løypa. Det førte til at rittleiinga måtte stanse heile feltet i fleire minutt, slik at utbrytarane skulle komme seg tilbake på rett kurs.

Med brotryttarane tilbake i løypa vart både hovudfeltet og mellombrotet haldne tilbake slik at frontduoen skulle få høve til å byggje opp att det opphavlege forspranget.

Kraftig vind og eit kraftig regnvêr førte så til at onsdagsetappen måtte avbrytast. Feltet med syklistar hadde unnagjort rundt 100 kilometer av etappen då rittsjef Jesper Worre ikkje såg nokon annan utveg enn å gi opp kampen mot vêrgudane.

