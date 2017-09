Sjåstad Christiansen får ny OL-sjanse

Det vart bestemt under IOC-kongressen i Lima denne veka.

Det er godt nytt for Noregs to store fristilkøyrarar Tiril Sjåstad Christiansen og Johanne Killi. Under X-Games i Oslo i fjor tok duoen dobbeltsiger i øvinga.

Også på herresida har Noreg fleire sterke køyrarar i Big Air. Eirik Sæterøy tok sølvet under X-Games i Hafjell i vinter, mens Birk Ruud og Christian Nummedal tok kvar sin siger då Voss arrangerte verdscup i big air i mars.

Christiansen gjorde comeback etter kneskade i sesongopninga på New Zealand i slutten av august. Der tok 22-åringen sjetteplass i slopestyle.

(©NPK)