Idrettspresidenten: – Trur ikkje alle veit kor stort sykkel-VM er

Søndag går startskotet for årets VM på sykkel. Då står lagtempo for kvinner og menn på programmet. Med tolv øvingar og meir enn 1150 deltakarar frå 80 nasjonar blir det den største internasjonale meisterskapen på sommarstid i Noreg nokon gong.

Ifølgje arrangøren er det venta rundt ein halv million tilskodarar i Bergen og over 300 millionar TV-sjåarar i løpet av VM.

– Det blir ei fantastisk moglegheit. Av og til tenkjer eg at ein ikkje veit kor stort det er. Det set ein heil by på hovudet. Sykkel-Noreg har jobba mykje for dette. Eg gler meg veldig, seier idrettspresident Tom Tvedt til NTB.

VMs største høgdepunkt blir fellesstarten for menn 24. september. Der stiller Noreg med ni ryttarar (full kvote). Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen er begge opplagde medaljekandidatar.

– Vi har flotte resultat i sykling. Klarar dei å toppe alt med gull heime i eit VM, må det kunne seiast å vere perfekt for både sykkelpresidenten og idrettspresidenten, humrar Tvedt.

(©NPK)