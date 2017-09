Djupvik trekkjer seg som skiskyttarsjef

Det bekreftar forbundet i ei pressemelding torsdag ettermiddag. NRK hadde litt tidlegare meldt om avgangen.

«Djupvik har meldt frå til oss at han sluttar som idrettssjef i NSSF. Djupvik har busett seg i Kristiansand, og det er av omsyn til familien at han sluttar», heiter det i ei fråsegn frå forbundet.

– Det er aldri god timing å forlate eit lag i ein OL-sesong, men eg har fått eit tilbod på min nye heimstad som eg ikkje kunne seie nei til. Som firebarnsfar med to små tvillingar er det vanskeleg å vere på topp på både heime- og bortebane, seier Djupvik.

– Eg forlèt eit supert team som har alle føresetnader for å levere toppresultat denne sesongen. Vi har erfarne trenarar og eit solid støtteapparat som har jobba godt med å planleggje OL-sesongen, så min avgang vil ikkje vere kritisk for gjennomføringa av sesongen. Der er jobben alt gjort, legg han til.

Forstår valet

42 år gamle Djupvik vart tilsett som idrettssjef for skiskyttarane i 2014. Då vart han førespegla ei meir administrativ rolle der han skulle følgje opp den sportslege strategien, i tillegg i å ha eit kommersielt ansvar.

Arbeidsoppgåvene og belastinga over tid skal ha blitt stor.

Skiskyttarforbundets generalsekretær Rakel Rauntun seier at forbundet respekterer valet til idrettssjefen om å slutte.

– Morten Djupvik har gjort ein strålande jobb for oss, og vi synest det er leit at han forlèt oss. Vi har likevel stor forståing for valet hans, og respekterer ønsket hans om å bu og jobbe på same stad som familien sin. Det sportslege grunnlaget og planane for sesongen er lagt, og vi er i rute til vintersesongen, seier ho.

Overgangsfase

Skiskyttarforbundet opplyser vidare at ein er godt i gang med å finne den beste løysinga for OL-sesongen, slik at arbeidsoppgåvene til Djupvik blir gjennomførte på ein solid måte.

– Vi har Morten her ei lita stund til, og han vil vere vår idrettssjef fram til han startar i ny jobb etter nærmare avtale, seier Rauntun.

Djupvik har ei fortid som trenar for herrelandslaget i langrenn, der han var trenar mellom 2006 og 2011. Han har også vore langrennsekspert i NRK.

Skiskyttarpresident Erlend Slokvik ønsker ikkje å kommentere saka overfor NTB.

