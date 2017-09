Lundanes spring for samanlagtsiger i Sveits

Lundanes viste at forma er på plass då han sikra seg tre strake NM-gull i Halden i førre veke. Onsdag var han som venta med i landslagssjef Kenneth Buchs uttak til dei siste verdscupkonkurransane denne sesongen.

– Hovudmålet for verdscupfinalen er at Olav Lundanes skal vinne verdscupen samanlagt, seier Buch.

29-åringen ligg på delt 3.-plass i samandraget før konkurransane i Sveits i månadsskiftet september/oktober. Han må ta inn 50 poeng på heimefavoritten Matthias Kyburz om han skal klatre til topps.

Verdscupfinalen startar med langdistanse fredag 29. september og held fram med mellomdistanse laurdag og stafett søndag.

Også Eskil Kinneberg (6.-plass) og Magne Dæhli (11.-plass) har moglegheit til å springe seg til gode samanlagtplasseringar.

– Vi håpar at både Kinneberg og Dæhli spring seg inn blant dei seks beste. I tillegg ønsker vi å vise at norsk orientering har god breidde i toppen. Det inneber at fleire løparar blandar seg inn rundt dei ti beste, og at vi er med heilt framme på sprintstafetten, seier Buch og slår fast:

– Vi har eit sterkt lag.

Uttaket, menn:

Magne Dæhli (Halden), Eskil Kinneberg (IFK Göteborg), Olav Lundanes (Paimion Rasti), Håkon Jarvis Westergård (Järla), Øystein Kvaal Østerbø (Lidingö), Gaute Hallan Steiwer (Lillomarka), Jon Aukrust Osmoen (NTNUI), Paul Sirum (Frol), Vetle Ruud Bråten (IFK Göteborg).

Kvinner:

Marianne Andersen (Kristiansand), Andrine Benjaminsen (Lillomarka), Ida Marie Næss Bjørgul (Paimion Rasti), Silje Ekroll Jahren (Sävedalen), Nikoline Ekeberg Schjerve (Bækkelaget), Emma Johansson (Fredrikstad), Sigrid Alexandersen (NTNUI), Ingjerd Myhre (IFK Göteborg).

(©NPK)