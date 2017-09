Fotball: 12-åring avgjorde for Tyskland

Moukoko debuterte mot same motstandaren måndag. To dagar seinare avgjorde han kampen på eiga hand, sjølv om han er to år yngre enn dei yngste av lagkameratane sine.

Supertalentet har skapt oppsikt ved å scora 13 mål på fem kampar for Borussia Dortmunds G17-lag, og bravadane i Austerrike onsdag vil auka merksemda ytterlegare.

Storavisa Bild am Sonntag stilte seg i helga tvilande til om Moukoko er berre 12 år. Han blei avbilda med den 18-år gamle kjærasten sin, og avisa sådde tvil om fødselsåret hans.

Den 66-år gamle far hans og 28-år gamle mora, som bur i Hamburg, forsikrar at han blei fødd i Kamerun i november 2004.

– Rett etter fødselen fekk eg han registrert ved Tysklands ambassade i Yaoundé, og han har tysk fødselsattest, seier faren.

Både Tysklands fotballforbund og Borussia Dortmund insisterer også på at papira til Moukoko er i orden.

– Vi har hatt fleire intense samtalar med dei ansvarlege i Borussia Dortmund, og vi stolar på overtydinga deira om at dokumenta viser den verkelege alderen til spelarane, heiter det i ein uttale frå forbundet.

