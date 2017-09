Sør-Afrika godtar å spele VM-kvalifiseringskamp på nytt

Sørafrikanarane slo Senegal 2–1 i november, men Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) bestemte seg for å stryke resultatet etter at dommaren i kampen vart utestengd for kampfiksing.

Det sørafrikanske forbundet (SAFA) vurderte å anke avgjerda, men har no bestemt seg for å godta ein ny kamp.

– Av etiske og moralske grunnar har vi bestemt oss for at dersom denne kampen var manipulert, så bør vi spele den på nytt, uttalar SAFA.

Dommar Joseph Lamptey frå Ghana er utestengd på livstid etter at han vart funnen skuldig i kampfiksing. Han tildelte Sør-Afrika straffespark for ein hands som aldri fann stad.

Ingen av laga vart funne skuldige i kampfiksing i samband med 2-1-oppgjeret.

