IOC godkjenner LAs OL-søknad

Onsdag fell den offisielle avgjerda. Evalueringsutvalet i IOC har godkjent LAs søknad.

Los Angeles søkte opphavleg om å bli vert for sommar-OL i 2024, men slik enda det ikkje. IOC har gitt Los Angeles visse motytingar for å ta meisterskapen i 2028 i staden. Blant anna har dei fått pengar for å byggje opp under ungdomsidretten i byen. Los Angeles får i overkant av 15 milliardar norske kroner for å arrangere OL i 2028, og det er rundt to milliardar meir enn om dei hadde fått leikane i 2024.

Mange arrangørar har hatt problem med å ferdigstille sine anlegg i forkant av meisterskapen dei skal arrangere, men med 11 år på seg burde dette gå greitt for byen på den amerikanske vestkysten.

– Dette gir oss moglegheita til å ta omsyn til alle innbyggjarane i byen, seier borgarmeister Eric Garcetti.

Både Aten (2004) og Rio de Janeiro (2016) hadde problem med å komme i mål til meisterskapen kom i gang.

– Vi har ti år på oss til å levere, sa Garcetti.

(©NPK)