Rankingras for Ruud

Ungguten måtte trekkje seg i andre sett av ATP Challenger-turneringa i tennis i Sevilla førre veke då han følte seg svimmel. Det skjedde etter at han hadde tapt det første settet mot Íñigo Cervantes 4–6.

Christian Ruud, far til Casper, fortalde til NTB etter kampen at det same skjedde i ei turnering i USA førre månad. No skal det gjennomførast testar for å finne ut kvifor problema oppstår.

Rafael Nadal, som vann US Open natt til måndag, toppar framleis rankinglista på herresida, mens Garbiñe Muguruza, også ho frå Spania, toppar lista på kvinnesida. Ho har tatt seg forbi rumenske Simona Halep.

(©NPK)