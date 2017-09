CAS behandlar ankesak om Bolt-gull i november

Bolt og resten av det jamaicanske laget på 4x100 meter måtte levera frå seg OL-gull frå sommarleikane i Beijing i 2008 etter at Nesta Carter testa positivt på eit forbode stoff.

Den positive prøven var eit faktum etter at Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) re-testa ei rekkje av dopingprøvane som blei avlagt under leikane for ni år sidan.

Dopingprøven til Carter inneheldt spor av det forbodne stoffet methylhexaneamine.

Jamaicanaren har klaga diskvalifikasjonen til CAS, og no er det klart at saka kjem opp i idrettsdomstolen i Lausanne 15. november. Ein endeleg dom er venta nokre veker seinare.

Michael Fraser og Asafa Powell utgjorde resten av det jamaicanske laget.

(©NPK)