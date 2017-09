Walstad opna med siger i Canada

Mange av dei best curlinglaga i verda deltar i turneringa i Regina i Saskatchewan-provinsen. Team Walstads opningskamp var lenge jamn, men dei norske avslutta best.

Laga veksla på å ta leiinga i dei fire første omgangane, men Carruthers greidde berre å utlikne (til 4-4) i den femte. To norske poeng i sjette omgang gav Walstad og lagkameratane overtaket, og forsøka frå canadiarane på å slå tilbake opna for to «stolne» norske poeng i siste omgang.

På Walstads lag spelar også Marcus Høiberg, Magnus Nedregotten og Magnus Vagberg.

Turneringa blir innleidd med gruppespel i tre grupper. Torsdag ventar kamp mot laget til Steve Laycock, som har rokke å spele to kampar og vunne begge.

Fredag er det kampar mot regjerande OL-meister Brad Jacobs og John Morris før turneringa blir avslutta med cupspel i helga.

