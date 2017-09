RBK-Bjørdal kan forsvinna

Bjørdal blei henta til RBK frå danske AGF i 2015. Den tidlegare Viking- og Bodø/Glimt-spelaren har starta fem av dei seks siste seriekampane for trønderane. Han spelte også begge kampane då Rosenborg slo ut Ajax i europaligakvalifiseringa. No går kontrakten hans snart ut.

– Eg har ikkje høyrt noko frå Rosenborg. Eg er fullstendig klar over at eg er Bosman-spelar, men eg konsentrerer meg om å prestera ute på banen. Eg synest sjølv at eg har gjort det bra og meiner i tillegg at fokuset er der det skal vera, seier 31-åringen til NTB.

– Agenten må jobba

– Ønskjer du å bli i Rosenborg?

– Vanskeleg å svara på. Eg kan ikkje ta stilling til det spørsmålet så lenge eg ikkje har høyrt noko frå klubben. Rosenborg tenkjer på seg sjølv, noko eg også må gjera. Situasjonen er som han er, svarar han.

– Status no er at eg ikkje har kontrakt i januar, men eg har ein agent (Tore Pedersen), og han må sjølvsagt jobba for meg framover. Han får svara på spørsmål rundt eventuell interesse frå andre klubbar, legg egersundaren til.

Han er klar på at han ikkje går og ventar på at serieleiaren skal ta kontakt.

– Eg går ikkje og ventar på eit tilbod, nei. Eg snakkar med klubben, men det har ikkje vore samtalar med tanke på ny kontrakt, seier Bjørdal, som blei kopla til Vålerenga i vår.

Tillit

– Eit klubbskifte var ganske nært før sesongstart. Situasjonen hadde litt meir prekær då, seier han, men utan å villa røpa kva klubb det dreidde seg om.

31-åringen, som har tre A-landskampar på CV-en, konsentrerer seg no om å prestera for RBK. Han har framleis store ambisjonar som fotballspelar.

– Eg føler sjølv at eg presterer på eit høgt nivå, noko eg meiner kampane mot Ajax og Celtic var eit bevis på. Det kjennest godt å levera i slike oppgjer. Eg er glad for tilliten eg har fått, og eg meiner eg har teke vare på han. Som konkurransemenneske ønskjer eg å spela alle kampane, og tilbakemeldingane frå Kåre (Ingebrigtsen, trenar) har vore gode, seier midtstopparen.

– Samtidig vil eg streka under at alle har levert bra. Prestasjonane har vore på eit høgt nivå, men vi har endå meir å gå på, legg han til.

Bjørnebye-ros

Bjørdal-agent Tore Pedersen ønskjer ikkje å røpa noko rundt framtida til spelaren, verken om det er interesse frå andre klubbar eller dialog med Rosenborg.

– Bjørdal har fått mykje førstelagsfotball i det siste, også i Europa. Kor gunstig er det med tanke på eit eventuelt klubbskifte?

– Eg trur ikkje han blir arbeidslaus, seier Pedersen til NTB.

Stig Inge Bjørnebye, sportsleg leiar i Rosenborg, vil heller ikkje seia noko rundt ei eventuell RBK-framtid for 31-åringen.

– Vi fører ikkje den dialogen i media, seier Bjørnebye til NTB.

– Korleis føler du Bjørdal har prestert i haust?

– Han har vore god. Johan er ein spelar med proffe haldningar. Vi er svært nøgd med han, svarar Bjørnebye.

