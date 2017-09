Lundanes og Andersen med kvart sitt NM-gull

Lundanes, som tok gull på same distanse under VM i juli, vann med over to og eit halvt minutts margin på Magne Dæhli.

– Det var eit veldig bra løp heilt frå start. Tøft med sterk kupering og ein del brattare enn eg hadde sett for meg, men samtidig var det utruleg kult å springa her i Halden, sa Lundanes om terrenget etter gullet.

Lundanes kunne med triumfen kassera inn det sjette langdistansegullet i NM.

På kvinnesida vann Andersen med eitt minutt og 47 sekund på Anne Nordberg. Gullvinnaren har vore plaga med mykje skadar og har halde seg borte frå distansen i meisterskapssamanheng, men var tilbake i NM i år og innfridde på første forsøk.

– Eg er svært godt nøgd med at eg stod løpet så bra trass i at det blei tungt det siste kvarteret, sa ho.

(©NPK)