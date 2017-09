Uvisse rundt Northugs form

Dermed er dei store namna i norsk herrelangrenn fråverande i Livigno. Sundby og Klæbo valde tidleg å droppe dette høgdeopphaldet.

Northug køyrer sitt eige løp. Han øydela heile førre sesong då han trente for hardt etter eit høgdeopphald.

Då var han i kjempeform på denne tida av året. Litt for skarp trening i ein kortare periode øydela alt.

Langrennskjennarane er ueinige: Enkelte meiner Northug absolutt ikkje har sett «sharp» ut i sommar. Andre føler seg trygg på at trønderen er tilbake der han skal vere.

– Mitt tips er at han er restituert. Håpet er berre at han gjer den treningsjobben som skal til for at han er på det nivået vi veit Petter kan vere, seier landslagssjef i langrenn Vidar Løfshus til NTB.

Northug er ikkje med landslaget til Italia. Han kjem inn i det systemet seinare i haust.

«Petter er på samling i Mosvika denne veka. Han er i normalt slag og i god trening», skriv trenaren Stig Rune Kveen til NTB i ei SMS-melding.

Farleg

– Det er vanskeleg med Petter. Det nyttar aldri å avskrive han. Det har vi sett før, seier Løfshus.

– Northug og kvalifisering for OL?

– Det blir eit veldig smalt nålauge. Det er 14 på landslaget no, og det blir 15 når Petter trer inn på landslaget etter Beitostølen (november). Det er maks tolv gutar som blir med til OL. Derfrå skal vi velje dei som går dei forskjellige distansane.

– Men eg vil jo bli overraska om Petter ikkje er med til OL, seier Løfshus.

Northug hadde eit elendig og medaljelaust OL i Sotsji for tre og eit halvt år sidan.

Lahti-VM tidlegare i år vart også berre tull etter overtreningsbommen.

(©NPK)