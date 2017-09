Tyskland kan bli straffa for tilskodarbråk

Onsdag opna Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) disiplinærsak mot DFB.

Tyske fotballeiarar har til sitt forsvar hevda at dei aktuelle tilskodarane ikkje kjøpte billettar gjennom dei offisielle kanalane til forbundet før kampen i Praha sist fredag.

Fifa opplyser på si side at «fleire episodar» er ein del av granskinga som no er sett i verk, og at disiplinærsak også er opna mot det tsjekkiske fotballforbundet.

Ei eventuell straff ligg truleg føre denne månaden.

Rundt 200 tyske supporterar skal ha ropt slagord under kampen som Tyskland vann 2–1. Verbal hets skal også ha vore retta mot den tyske landslagsspelaren Timo Werner.

(©NPK)