Stöckl blir med Norge til 2022-OL i Beijing

Tvilen og uvissa har plaga den populære landslagssjefen frå Austerrike.

– Eg blir med vidare. Eg føler at eg framleis har noko å gi og at det er ei veldig spennande oppgåve å jobbe med det norske hopplandslaget. Eg er ikkje ferdig enno, seier 43-åringen til NTB om kontraktsforlenginga med Norges Skiforbund.

Han har leidd dei norske hoppgutane sidan 2011. No blir han med til etter Beijing-OL om knappe fem år.

– Kontrakten er som sist og gjeld i utgangspunktet for fire nye sesongar (frå kommande sommar), fram til etter neste OL i Beijing i 2022. Er det ting som ikkje fungerer, er det moglegheiter til å gå ut tidlegare, men det er absolutt ikkje ein del av planen, seier suksesstrenaren.

Tidlegare i år har Stöckl uttalt at "han til tider har slite med motivasjonen".

– Ein grunn var at eg var usikker på om eg ville fortsette, og det førte til at motivasjonen svikta litt innimellom. Belastninga hadde vore stor. Det er andre ting som er blitt viktig for meg, sidan eg har stifta familie og må tenkje litt annleis. Når ting vart avklart, og eg veit kva som skal til for å lykkast, føler eg at motivasjonen er bra. Då er det lettare å køyre på, seier ein open Stöckl etter ein sommar i tenkjeboksen.

Full støtte på heimebane

Han har fått full støtte frå sambuar Ina Bergman for å gå laus på endå ein periode i Noreg.

– Vi har stadig prata om dette. Vi må vere einige om dette, for det er eit fellesprosjekt, særleg når vi har eit barn saman. Då må vi tenkje endå større. Vi måtte ha ein klar plan som ein familie i det norske samfunnet, seier hopptrenaren.

Besteforeldra til dottera Isabell bur alle i heimlandet Austerrike.

– Det var også med i reknestykket. Familien bur langt unna. Vi har ikkje den same moglegheita og kan ikkje "gi" Isabell til besteforeldra ein ettermiddag for å få tid for oss sjølve. Det er ei stor utfordring, men no har ho begynt i barnehage. Det er ein stor fordel, seier Stöckl.

– No får du vel råd til å tilsetje ein "nanny"?

– Ha ha, nei. Vi har faktisk ikkje tenkt på det. Vilkåra er akkurat dei same. Eg kunne sikkert brukt pengar som eit forhandlingskort, men dersom vi ønsker å lykkast på lang sikt og skape store, magiske augneblink, er det viktig at vi brukar pengane vi har på ein lur og effektiv måte. Sjølvsagt hadde det vore fint å tene 500.000 kroner meir, men det er pengar som vi ville mista ein anna stad og som vi treng for å lykkast i hoppbakken, seier 43-åringen.

