Razzia mot Brasils OL-sjef

Tysdag ettermiddag norsk tid bekrefta Rio-politiet overfor nyheitsbyrået AFP at det er sett i gang ein operasjon mot «eit internasjonalt korrupsjonsnettverk» som er mistenkt for å ha bestukke IOC-medlemmer for å få dei til å stemme Rio fram som OL-arrangør.

Same dag har politiet ransaka huset til Carlos Nuzman, mannen som fronta den brasilianske OL-søknaden, ifølgje TV-kanalen Globo.

Brasilianske medium skriv at Nuzman er mistenkt for å vere direkte involvert i mutingar i samband med sommarleikane, og for å ha formidla kontakt mellom gjevarar og mottakarar av mutingar.

Ifølgje Globo skal Nuzman avhøyrast av politiet seinare tysdag. Det skal også vere sendt ut arrestordre mot to andre personar som har vore involvert i OL-prosessen.

