Perry: – Rundspelt heile kampen

– Eg har vore med på artigare kampar, var understatementet frå "Perry"s munn.

– Vi møtte verdsmeistrane, men vi gav dei nokre mål som var altfor enkle. Tyskland er veldig gode både individuelt og kollektivt, men eg er skuffa over at vi ikkje gjorde det vanskelegare for dei.

Hansen meinte at Noreg hadde ein god plan før kampen, men ingenting gjekk som planlagt.

– Tyskland spelte gjennom oss, rundt, oss bak oss. Det er eit godt lag, men måla deira var for enkle, sa han.

– Dessverre var vi ikkje gode nok i nokon av fasane i spelet.

(©NPK)