Løfshus: – Vi jobbar med å bli meir audmjuke

I godt over eitt år har det storma rundt Løfshus og dei andre toppane i Norges Skiforbund. Omdømmet har fått seg ein knekk. Leiinga er blitt skulda for ikkje å vere audmjuke nok og for å ha ein arrogant tone.

– Manglande audmjukskap kan eg vere med på, men arroganse er det omgrepet som er fjernt for meg. Det er sikkert enkelte som oppfattar oss som litt for lite audmjuke. Det er noko vi har stort fokus på og jobbar med. Det kan hende det kjem ein litt anna ordlyd på ting i framtida, seier Løfshus til VG.

Norsk langrenns dopingmareritt starta med Sundby. I juli i fjor vart det kjent at Røa-løparen hadde blitt straffa (to månader) for feil bruk av astmamedisinen Ventolin. Men det var Johaugs positive dopingprøve nokre månader seinare som verkeleg slo ned som ei bombe.

Nyleg fekk Johaug sin endelege dom frå Idrettens valdgiftsrett (CAS). 18 månaders utestenging betyr at ho mister OL i Sør-Korea i februar.

– Eg har tenkt mykje på det rundt Therese og OL. For det første så er alt det som har skjedd mitt ansvar. Men det som tryggjer meg i sånne situasjonar, det er at vi skal rydde opp på ein ordentleg måte, seier Løfshus.

Til VG seier landslagssjefen at han går av den dagen ein av løparane hans blir tatt for å dope seg bevisst.

– Det går ei grense dersom nokon tar prestasjonsfremjande stoff i den hensikt i å bli ein betre langrennsløpar.

(©NPK)