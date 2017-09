Discovery bryt med NFF-eigde UMC

Det betyr eit betydeleg økonomisk tap for Ullevaal Media Center, som er eigd av både NFF og Norsk Toppfotball (NTF). Truleg mister UMC inntekter opp mot 30 millionar kroner i resten av Discoverys rettsperiode for Eliteserien i fotball. Discoverys avtale gjeld i ytterlegare fem sesongar.

Tidlegare i sommar gjekk UMCs nye direktør Jan-Erik Aalbu nettopp frå Discovery-gruppa til UMC.

– Discovery-avtalen har vore grunnmuren i UMC, men ingen legg seg ned og grin. Vi har hatt eit veldig godt samarbeid i mange år. Og det var jo i min gamle jobb (sportsdirektør i Discovery) at eg bestemte at vi skulle samarbeide med Fotball Media (no UMC).

– Eg blei eigentleg ikkje overraska. Eg gjekk ut av denne prosessen då eg fekk jobb her i UMC. Når eg sit med fasit i handa, burde eg kanskje prøvd å påverke meir, seier Aalbu spøkefullt.

Vil ikkje kommentere detaljar

Studioproduksjonane for Discovery har vore den viktigaste inntektskjelda i UMC. No tar London-baserte NEP over.

– Skaper Discoverys avhopp hovudbry for deg?

– Når meldinga kjem, er du skuffa. Det var ein god avtale å ha i botn med ein så stor aktør som Discovery, men når vi har fått det litt på avstand er kampånda tilbake, seier Aalbu.

Slik svarer Discovery om brotet med UMC:

– Vårt avtaleforhold til UMC skal vi sjølvsagt respektere, og vi er godt fornøgde med den leveransen vi får derfrå i dag. Så er det slik at vi er inne i ein anbodsprosess om framtidige avtaler. Der er ingenting signert. Utover det ønskjer vi ikkje å kommentere detaljar i det pågåande arbeidet, uttaler kommunikasjonsrådgivar Lars H. Kvam til NTB.

Frir til TV 2

Planane om å gjere om Colosseum-lokala på Ullevaal stadion til eit toppmoderne TV-studio vert no lagt litt på is inntil vidare.

No skal Aalbu fri til andre mediehus i Noreg, også sin gamle rival TV 2 – som i heile år har krangla med Aalbus tidlegare arbeidsgivar Discovery om retten til å vise mål frå Eliteserien på direkten.

– Ja, absolutt. Det er naturleg å ta eit møte med TV 2, sidan dei tar over landskampane neste år og Noreg alltid skal spele på Ullevaal, der vi har studio og nødvendig teknisk utstyr. Det er naturleg å sjå kva vi kan gjere for TV 2, seier Aalbu.

– Den mykje omtalte TV-krigen skaper ikkje eit vanskeleg klima?

– UMC er eit selskap som står for seg, vi må skilje snørr og bartar. Eg trur ingen her på huset (Ullevaal stadion) ønskjer noko anna enn eit godt samarbeid med TV 2.

Fotball Media og Discovery møter TV 2 i retten seinare i haust.

Ser til Sverige

Allereie tysdag er Aalbus UMC i aksjon i Drammen for produksjonen av U21-kampen mellom Nore og Israel.

Nyleg produserte UMC svensk seriefotball for første gong (Häcken-Jönköping).

– Vi skal ha to kampar til i Allsvenskan seinare i haust. Det er artig å få eit bein innanfor der, seier Aalbu entusiastisk.

I vår fekk UMC på plass sin eigen TV-buss, som gjer at selskapet får fleire bein å stå på. Den gjer at selskapet kan produsere fotballkampar med opp til ti kamera. I tillegg varslar Aalbu satsing opp mot særforbund og Idrettsforbundet.

– Folk ser stadig mindre på lineær TV, Facebook kjem så det grin. Der skal vi vere på ballen, seier Aalbu.

