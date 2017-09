Billettkontroll kan bli skjerpa etter Praha-bråk

Tysklands fotballpresident Reinhard Grindel seier nemleg til bladet Kicker at han vil gjere det vanskelegare å kjøpe billettar på den opne marknaden, slik at ein i større grad kan kontrollere kven som slepper inn og kvar på tribunen dei skal sitje.

– Eg kjem til å ta opp dette i Uefa-styret og i dei relevante komiteane, seier Grindel til bladet.

– Saman med dei andre europeiske forbunda må vi diskutere systemet for billettsal og finne måtar å utøve strengare kontroll.

Det kan gå ut over fotballfans som med gode hensikter reiser til andre land og prøver å kjøpe billett til ettertrakta kampar.

Skarp reaksjon

Grindel rykte tidleg ut og fordømte dei tyske tilskodarane som slo om seg med høgreekstreme slagord og dels med hets mot den tyske spissen Timo Werner.

Spelarane viste kva dei syntest om det ved å bryte tradisjonen med å gå bort til den tyske tribuneseksjonen og takke for støtta. I staden gjekk dei rett i garderoben.

Under ein pressekonferanse søndag følgde landslagssjef Joachim Löw opp med harmdirrande å erklære at landslaget vil ha seg fråbeden slike «tilhengjarar». Han tok også til orde for å straffe dei om lag 200 «kaosmakarane» hardt.

Vil ha kontroll

Det tyske landslagets manager Oliver Bierhoff seier at folka det er snakk om ikkje hadde kjøpt sine billettar via Tysklands fotballforbunds kvote, men at dei hadde fått tak i plassar rett ved den tyske seksjonen, antakeleg billettar som var ope tilgjengelege for sal i Tsjekkia.

– Vi har full kontroll over kven som får kjøpe billettar av oss, men i land som San Marino og Tsjekkia kan vi ikkje vere trygge, for der kan tyskarar ukontrollert sikre seg billettar i ope sal. Det må vi gjere noko med, seier Grindel.

Neste Uefa-styremøte er 20. september i Nyon.

