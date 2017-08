Skateboard innlemma i norsk idrett

Dermed blir skateboard eit offisielt medlem av Norges idrettsforbund (NIF). Det blei klart etter torsdagens idrettsstyremøte.

Skateboard er blant dei nye OL-greinene under sommarleikane i Tokyo i 2020.

– Det er utruleg positivt at skatarane ynskjer å vere med i organisasjonen vår. Dei er ei mangfaldig gruppe, men slik er det med mange særforbund. At dei går inn i snowboardforbundet betyr at du har rullebrett om sommaren og brett utan hjul på vinteren, seier Tvedt til NTB.

Idrettspresidenten fortel at det har vore stor læring på vegen med å få skateboard innlemma i den norske idrettsfamilien.

– Det er mange ting som må på plass når du skapar ein ny idrett. Det skal vere reglar og kvalifisering over heile verda. Dei har slik sett jobba utruleg bra. Eg har heia på dei heile vegen. Det blir utruleg spennande å sjå om vi kan vinne OL-gull i skating.

– Kor realistisk er det?

– Det er ingen grunn til at vi ikkje kan vere like gode til å skate som resten av verda. Her er det berre moglegheiter og oppsider, meiner Tvedt.

(©NPK)