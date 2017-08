Semb avviser Hegerbergs påstandar om hersketeknikk

Norges desidert største stjerne på kvinnesida uttalte onsdag at ho ser på det som hersketeknikk då ho høyrde kommentarane til Semb og landslagssjef Martin Sjögren etter at ho offentleg kom ut med at ho tek ein pause frå landslaget.

– Når eg får høyre dei kommentarane som kjem frå både Sjögren og Semb i ettertid, om at dei er veldig skuffa over avgjerda mi, så tenkjer eg at det er ein hersketeknikk frå deira side. Dei prøver å framstille meg som den som sviktar laget og ikkje blir med på vegen tilbake. Det er ein hersketeknikk, sa Hegerberg onsdag.

Det slo Semb tilbake mot på ein pressekonferanse torsdag.

– Vi hadde eit oppriktig ynskje om at ho skulle fortsette å spele for det norske kvinnelandslaget. Det har ikkje noko med hersketeknikk å gjere, det handlar om at vi ynskjer å ha med ein god spelar. Vi hadde vist likegyldigheit om vi ikkje hadde uttrykt vonbrot, sa han.

Ingen signal undervegs

Toppfotballsjefen gjentok torsdag at Hegerbergs avgjerd kom som lyn frå klar himmel. Heller ikkje Sjögren hadde fått noko signal om misnøye frå spissen før EM.

– Eg har hatt ein god dialog med Ada, og har det ikkje vore nokre signal om misnøye undervegs, sa han til NTB og la til at Hegerbergs stemme også berre er éi av mange.

– Ada kjem med ein del innspel som vi tek med oss, men ho er framleis éin av 23 spelarar i evalueringa. Utover det tek vi med oss dei viktigaste punkta og det er utruleg viktig for korleis vi kan betre oss.

Hegerberg offentleggjorde onsdag at ho tek ein pause frå landslaget og grunngav valet med at ho føler det trengst betringar på fleire området, både i planleggingsarbeidet, i gjennomføringsfasen og i oppfølginga.

– Akkurat no har Ada sagt at ho ikkje har motivasjonen til å spele på landslaget. Som landslagssjef vil du ha med dei beste spelarane, men akkurat no får vi vente til vi får eit signal på at Ada får motivasjonen til å kome tilbake, sa landslagssjefen.

Lite konkret

Semb fortalde vidare at det fram til EM, som enda med skuffande null poeng i dei tre gruppespelkampane, berre var positive tilbakemeldingar å få.

– Kritikken kom først etter EM då Ada gjorde greie for at ho trekkjer seg, fortalde han og gjentok at han opplever kritikken frå spissen som lite konkret.

– Innhaldet i kritikken omfattar mange område som er litt vanskeleg å ta omsyn til, sa han og dreidde vidare på kritikken frå Hegerberg om at ho ikkje følte det var takhøgd nok på landslaget.

– Det blir peika på at det ikkje er takhøgd nok. Vi har 13 landslag i Norges Fotballforbund, det blir jobba mykje med verdigrunnlag og vi jobbar bevisst med å ha stor takhøgd.

