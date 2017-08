NFF-generalsekretæren meiner Hegerberg gjorde eit uklokt val

Tysdag sa Noregs største fotballstjerne på kvinnesida, Ada Hegerberg, nei til landslaget. 22-åringen lista i ei pressemelding sendt NTB opp ei rad ting ho er misnøgd med.

Hegerberg-konflikten var ikkje på sakslista på NFF-styremøtet onsdag, men vart likevel diskutert. Fotballpresident Terje Svendsen og generalsekretær Pål Bjerketvedt svarte på spørsmål om saka under eit pressetreff på Ullevaal torsdag formiddag.

– Styret uttrykte overrasking og at dette er både trist og leit. Dette er sjølvsagt skuffande. Når Ada Hegerberg kritiserer Martin Sjögren og Nils Johan Sembs kommentarar om at det var skuffande, synest eg det er underleg. Sjølvsagt er det ein skuffelse at den mest profilerte spelarane ikkje skal vere med. Eg trur dette er eit uklokt val av Ada for hennar karriere. Balansen mellom klubb og landslaget er ein føresetnad for å utvikle seg. Eg personleg synest dette var trist og skuffande, sa Bjerketvedt.

– Er takhøgd

– Men det er hennar eiga vurdering, som dels er røff og tøff kritikk. Likevel meiner vi den ikkje er konkret nok til at vi tydeleg kan svare på kritikken. Vi er litt overraska over at den kjem no, og at ikkje kritikken kjem før. Det er takhøgd og rom nok for å diskutere denne typen spørsmål i landslagsmiljøet, fortsette han.

Landslagsleiinga og Bjerketvedt møtte Ada Hegerberg og faren Stein Erik Hegerberg i Lyon førre onsdag og prøvde å overtale henne til å fortsette utan hell.

– Bodskapen frå Hegerberg er ein pause. Vi ønsker at det blir ein pause. Målet og håpet er at ho på eit tidspunkt finn grunnlag for å komme tilbake til landslaget. Det er «no hard feeling». Vi håper ho fortset å utvikle seg og kan komme tilbake og vere ein profil for Noreg.

Evaluering av EM

Ei av sakene som var på agendaen under NFFs styremøte var førebels evaluering av EM 2017. Noregs kvinnelandslag rauk ut allereie i gruppespelet etter å ha tapt alle sine tre kampar, utan å ha scora eit einaste mål.

– Nils Johan Semb deltok frå administrasjonen i tillegg til generalsekretæren. Det vart fokusert på korleis evalueringsprosessen blir gjennomført. Prosessen starta tre dagar etter siste kamp mot Danmark, og det er ein omfattande evalueringsprosess som blir gjort mot heile støtteapparatet, spelarar og sportsleg utval. Alle grupper blir høyrt, sa Svendsen.

– Styret ventar på den endeleg oppsummeringa. Den er ikkje klar enno. Vi ventar å få den framlagt om ikkje lenge. Sånn som bildet var rundt oss, så gjekk orienteringa over på den saka knytt til at Ada har valt å ta ein pause frå landslaget, la han til.

– Når ein har null poeng og null mål, er det ikkje ein god prestasjon, men vi registrerer at det er ein forskjell i oppfatninga frå førebuing og evaluering frå Ada og spelarane elles, sa Bjerketvedt.

(©NPK)