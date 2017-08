Carragher klar for meisterliga-TV i Noreg

Carragher er i dag ein svært populær fotballekspert for Sky Sports i England, med hovudfokus på den engelske toppserien Premier League. Den nye avtalen med MTG gjer at Carragher blir den eksklusive fotballeksperten til selskapet på Champions League for MTG Norden.

– Skandinavia har alltid vore veldig spesielt for meg og for Liverpool. Fansen her er heilt fantastisk, og eg gleder meg til å jobbe som ekspert for MTG. Deira lange erfaring og kvalitet i å dekke det høgste nivået av internasjonal fotball, kombinert med min egen entusiasme og erfaring, gjer dette til eit perfekt samarbeid, fortel Carragher i ei pressemelding.

(©NPK)