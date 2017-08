Tennis: Tårevåt siger for Sjarapova

Den russiske tennisstjerna leverte ein råsterk kamp og vann til slutt 6-4, 4-6, 6–3.

30 år gamle Sjarapova, som er busett i Los Angeles, gjorde comeback på WTA-touren i april etter 15 månader med dopingutestenging. Bak den positive prøva låg bruk av ein reseptbelagt medisin ho hadde nytta i meir enn ti år.

Medisinen blei erklært i strid med dopingreglementet først ved nyttår i fjor.

Sjarapova, som har vunne fem Grand Slam-turneringar i si innhaldsrike karriere, brukte to timar og 45 minutt på å sigre over Halep i førsterundekampen måndag i New York.

Det var Sjarapovas sjuande seier på like mange forsøk mot den sterke rumenske jenta.

– Vi respekterer kvarandre så mykje, men det låg likevel noko ekstra i denne kampen. Eg må alltid kjempe hardt for sigeren mot henne, og dette var eit eksempel på det, sa Sjarapova etter kampen.

– Det er slike moglegheiter ein spelar for å få. Då eg var ung, frykta eg New York. No elskar eg dette. Eg kan nesten ikkje vente på slike augneblinkar som dette, la ho til ho.

Førre gong Sjarapova spelte US Open var i 2014. Den førre sigeren i turneringa til den russiske jenta kom for nøyaktig tre år sidan. Motstandar då var tyske Sabine Lisicki.

– Nokre gonger lurer ein på kvifor ein legger ned alt dette harde arbeidet. Dette er svaret på det, sa ho måndag.

(©NPK)