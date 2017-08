Lagerbäck: – Eg er ikkje desperat

Poengfangsten for det norske landslaget etter at Lars Lagerbäck tok over har så langt ikkje vore imponerande.

Det starta med 0-2-tap for Nord-Irland i den første kampen Lagerbäck var sjef. Deretter vart det 1–1 mot Tsjekkia og Sverige.

– To poeng på tre kampar, då har ein ikkje prestert bra resultatmessig. Desperat er eg ikkje, men det er viktig å vinne fotballkampar, det er derfor vi er her, sa landslagssjefen til pressa tysdag.

– Skal vi byggje ein vinnarkultur og bli betre må ein vinne kampar. Spelarane veks når ein begynner å vinne kampar, så det er viktig, sa Lagerbäck.

Noreg møter Aserbajdsjan fredag og Tyskland måndag i VM-kvalifiseringa. Lagerbäck seier han er fornøgd med det han har sett av spelarane på trening så langt under samlinga.

