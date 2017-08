Ada Hegerberg hoppar av landslaget

Norges Fotballforbund (NFF) fekk beskjeden for nokre dagar sidan. Troppen til VM-kvalifiseringsopninga mot Nord-Irland 15. september blir offentleggjort tysdag, utan namnet til storstjerna.

Avhoppet kom som ei stor overrasking for NFF. Dette seier Hegerberg i ei pressemelding sendt NTB:

– Avgjerda om å ta ein pause frå landslaget har vore vanskeleg, men den er nøye gjennomtenkt. Avgjerda er ikkje berre ein konsekvens av EM i år, men er basert på mine erfaringar med landslaga over lang tid. Eg vil framover bruke all energi i Lyon. Det er der eg no kan vidareutvikle meg som spelar.

Forbetring

Hegerberg seier at landslagssjef Martin Sjögren i stor grad ikkje blir ramma av kritikken hennar.

– Eg har orientert min nærmaste leiar Martin Sjögren og leiinga i NFF om avgjerda og grunngjevinga for denne. Det er samtidig viktig å understreke at grunngjevinga i stor grad ligg utanfor trenaransvaret til Sjögrens. Skal landslaget oppnå dei målsettingar og resultat landslagsleiinga har sett seg, må det etter mi oppfatning forbetringar til på fleire område, både i planleggingsarbeidet, i gjennomføringsfasen og i oppfølginga. I tillegg er det mykje å gå på når det gjeld kommunikasjon og dialog, fortset ho.

– Eg meiner eg på ein konstruktiv måte har prøvd å påverke på dei områda der eg kan ha ei stemme. Landslagsleiinga kjenner mine synspunkt, og eg kjem ikkje til å utdjupe dette nærmare i media. Eg har følt stoltheit ved å spele på landslaget, men slik situasjonen er har eg ikkje motivasjon til å fortsette no. Eg ønskjer mine landslagskollegaer alt godt og gode resultat i kvalifiseringskampane framover.

Overraska

Landslagssjef Sjögren kommenterer saka i ei NFF-pressemelding:

– Det kom som lyn frå klar himmel. Eg beklagar at ho vil ha ein pause frå landslaget. Ada er ein viktig spelar for oss, og vi hadde naturlegvis forventa at ein spelar av hennar kaliber hadde gått framfor og vist veg for å revansjere den svake EM-innsatsen, seier han.

– Grunngjevinga ho brukar for å gi seg kom overraskande på meg.

Kvalifiseringa som er rett rundt hjørnet, handlar om deltaking i VM i Frankrike i 2019, der opningskampen og finalen skal spelast i Lyon. Europameister Nederland er eitt av landa som står i vegen.

Rett ut

Hegerberg var med i EM i sommar der Noreg tapte alle sine tre kampar og ikkje scora eit einaste mål. Ifølgje NFF har oppsummeringa av meisterskapen frå spelarane likevel stort sett vore "svært positiv".

Rett etter EM-forliset ville Hegerberg i eit TV 2-intervju ikkje svare på om ho hadde tillit til Sjögrens prosjekt.

– I det legg eg at vi står i det her saman. Det handlar både om spelarane på banen og dei utanfor. Vi er nøydde til å sjå oss sjølve i spegelen og tenkje "kva skal til nå for at vi skal løfte oss", utdjupa ho seinare.

Hegerberg vart for vel eit år sidan kåra til årets spelar i Europa. Ho er under kontrakt med franske Lyon, som i kvar av dei to siste sesongane har vunne både serie, cup og meisterliga.

