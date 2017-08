Jakob Ingebrigtsen spring UM i Bergen

Der er 16-åringen påmeldt på 400 meter og 3000 meter. Begge distansane går fredag.

Jakob Ingebrigtsen har dokumentert svært god i den siste tida, og no i helga tok han to gull og éin bronse under hovudmeisterskapen (NM) i Sandnes. Han vann både 3000 meter hinder og 1500 meter, og han blei nummer tre på 800 meter.

UM går på Fana stadion.

– Påmeldingslista reflekterer at norsk friidrett på ungdomssida er inne i ein gullalder, seier stemneleiar Anita Bolstad Raa.

