Alpint: Dobbelt norsk i New Zealand

På toppen av det heile blei det dobbelt norsk med Kristin Lysdahl på 2.-plass. Lysdal var seks hundredelar bak.

Dei sterke svenske jentene Maria Pietilä Holmner og Sara Hector blei nummer tre og fire. Begge har fleire toppresultat i storslalåm i dei siste åra.

Holtemann køyrde sin første konkurranse på to år. Ho har vore ute med beinbrot og ryggskadar. Sigeren i natt var eit skikkeleg comeback.

– Eg er overlykkeleg over å vere tilbake. Det var her i New Zealand eg køyrde mitt siste renn, og det har vore ein lang veg tilbake. Køyringa var veldig bra, og dette lover godt for resten av vinteren, sa Fürst Holtmann.

Resultata var godt nytt også for sportssjef Claus Ryste.

– Det er imponerande køyrt av både Mina og Kristin i dag. Begge slår fleire av dei beste i storslalåm i verda. Mina har jobba knallhardt for å komme tilbake i toppen, seier sportssjef for alpint i Norges Skiforbund, Claus Johan Ryste.

Maren Skjøld enda på 10.-plass.

(©NPK)